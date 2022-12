Uma mulher de 28 anos de idade foi presa após deixar os 5 filhos sozinhos dentro de casa em uma chácara e ir para um bar. O caso aconteceu na manhã do último sábado, 10, em Araputanga. Após denúncia, o conselho tutelar acionou a polícia para procurar pela mãe dos menores. A mulher foi encontrada em um bar.

À polícia, ela disse que havia saído para trabalhar e que deixou as crianças com uma babá. As crianças, contudo, relataram às conselheiras que não existe babá que cuide deles. Afirmaram também que a mãe sempre sai “com uns homens que vem buscá-la” e os deixa “trancados na residência”.

Um dos menores, de 13 anos de idade, foi encontrado com as pernas marcadas. Segundo o garoto, as marcas são de uma mangueira utilizada pela própria mãe para agredi-lo. A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia.

O pai dos menores, que estava trabalhando em outra cidade, foi acionado pelas conselheiras a comparecer em Araputanga. Após chegar na delegacia, o homem foi providenciar almoço para os filhos. O caso foi registrado como abandono de incapaz.