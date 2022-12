Uma equipe da Força Aérea Brasileira (FAB) tenta localizar o piloto agrícola Maxsuel Lessa, de 37 anos, que está desaparecido desde final da tarde de quinta-feira (8), em Rondolândia, a 1.063km de Cuiabá. A aeronave não apareceu no radar de destino e, desde então, não deu mais notícias.



Junto da FAB, vinda de Campo Grande (MS), pilotos agrícolas de fazendas da região também ajudam nas buscas. Porém, o mau tempo tem atrapalhado na localização do avião, que não tem GPS e caixa preta.



O avião pilotado por Maxsuel Lessa sumiu após seguir para uma fazenda distante 100 km do local da decolagem. Segundo a irmã do piloto, Maysa Lessa, uma testemunha teria ouvido o barulho do avião pouco antes dele desaparecer, em direção a uma outra fazenda próxima da que o piloto teria como destino. Com base nessa informação, as buscas seguem no entorno de onde foi apontado o barulho.



No horário do desaparecimento da aeronave, chovia muito, o que para a família, pode ter atrapalhado o voo. Os pilotos da região que ajudam nas buscas já sobrevoaram rios e áreas que poderiam ser utilizadas como pouso. A família pede que o Corpo de Bombeiros de Cuiabá ajude nas buscas.



“A região que ele sobrevoava é de mata fechada e é muito importante para nós que os bombeiros, com todo seu aparato, também nos ajude por terra a localizar meu irmão, que é pai de três filhos e precisa voltar para a nossa família”, disse.