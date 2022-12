Gabriel Ribeiro Dos Santos, 19, foi executado a tiros dentro de casa, na noite de domingo (11), no bairro Módulo 06, em Juína . A esposa da vítima estava na residência e presenciou toda a cena. A dupla suspeita do homicídio fugiu logo após cometer o crime e ainda não foi identificada.

Segundo informações do site Juína News, Gabriel estava em casa com a esposa e um amigo. O casal estava sentado na mesma cadeira conversando, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o passageiro efetuou os diversos disparos. Os tiros acertaram o rapaz na cabeça e ele morreu na hora.

As testemunhas não reconheceram os suspeitos e também não informaram à polícia possível motivação do crime. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil da cidade apura o homicídio.