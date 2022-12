O crime aconteceu na noite do último sábado (10), no residencial Mairo Raiter, na cidade de Sorriso. O homem tentou matar a ex-esposa com golpes de tesoura, s egundo o site JK Notícias, o criminoso teria invadido a casa da ex-mulher, pegado uma tesoura e desferido diversos golpes na vítima e depois de ferir a mulher, fugiu.



Acionado, o Corpo de Bombeiros esteve no local e encontrou a vítima desmaiada. Ela foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar realizou rondas, porém não localizou o autor da tentativa de feminicídio.