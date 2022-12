Após o crime, o suspeito pegou uma carona para Aripuanã onde embarcou em um ônibus para Juína

O autor de um homicídio ocorrido em um bar na madrugada de sábado (10.12) no município de Colniza (1.065 km a Noroeste de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no domingo (11), em ação conjunta das Delegacia de Colniza e Juína.

O suspeito foi preso em flagrante no momento em que desembarcava no terminal rodoviário de Juína e confessou a autoria do homicídio.

A vítima Aniel Zotte foi morta com quatro disparos de arma de fogo (três no abdômen e um na cabeça), no momento em que chegava em um bar em Colniza. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe de policiais da Delegacia de Juína iniciaram as investigações para identificar o autor do crime, conseguindo imagens de câmeras de segurança que ajudaram na identificação do suspeito.

Durante as diligências, os policiais de Colniza receberam informações de que o suspeito já havia deixado a cidade e fugido para Aripuanã ou Juína. Com base no apurado, foi feito contato com a equipe da Delegacia de Juína, repassando as características físicas do suspeito.

Diante da informação de que o suspeito poderia passar pela cidade, os policiais de Juína foram até as imediações do Terminal Rodoviário onde por volta das 16h30 conseguiram localizá-lo e realizar sua abordagem. Questionado, ele confessou a autoria do crime, relatando que teve um desentendimento com a vítima, após terem consumido grande quantidade de bebida alcoólica, ocasião em que perdeu a cabeça e efetuou os disparos.

Após os fatos, o suspeito ainda teria jogado a arma utilizada para efetuar os disparos, um revólver calibre 38, próximo a uma ponte e se escondido em uma região de mata, até o dia amanhecer, ocasião em que pegou uma carona até Aripuanã, onde embarcou no ônibus para Juína.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Juína onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

Segundo o delegado regional de Juína, Marco Bortolotto Remuzzi, a ação conjunta entre as equipes foi fundamental para a rápida prisão do autor do crime. “A investigação realizada pela equipe de Colniza que identificou as características do suspeito e a rápida diligência dos policiais de Juína, possibilitou a prisão do suspeito, antes que ele deixasse a região”, disse o delegado.