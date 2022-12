O capotamento envolvendo a GM S10, placas de Rondonópolis, foi ontem, na MT-380, na zona rural de Poxoréu (254 quilômetros de Cuiabá). Felipe Matheus Alves da Silva, de 23 anos, não resistiu e faleceu no local. Um jovem de 24 anos e um adolescente de 15 anos foram socorridos com ferimentos e encaminhados a uma unidade de saúde. O motorista, de 40 anos, foi preso por embriaguez ao volante.

Conforme o boletim da Polícia Civil, o veículo trafegava pela rodovia, quando um dos ocupantes “jogou a camisa no rosto do condutor e puxou o volante da direção”, no momento em que o motorista perdeu o controle da direção e a caminhonete capotou várias vezes na estrada.

Felipe foi arremessado para fora da S10 e não resistiu aos ferimentos. O condutor foi detido pela Polícia Militar por embriaguez após ser constatado no teste de etilômetro 0,45 miligramas de álcool. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica. O adolescente de 15 anos também estava em visível estado de embriaguez e confirmou que o condutor havia comprado cervejas.

Ambos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil após o atendimento médico. O caso é investigado. O corpo de Felipe foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia e não há informações sobre os procedimentos fúnebres.