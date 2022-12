Três mulheres, 27, 25 e 27 anos, saíram no tapa dentro de um bar na Praça da Bandeira, em Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá), nesta segunda-feira (12). Uma delas, que está grávida, foi agredida com pauladas e chutes e precisou ser encaminhada para o hospital.

Segundo a imprensa local, duas mulheres começaram a briga por causa de um banco no bar. Ambas queriam sentar, mas não havia espaço para todas. A polícia categorizou o ocorrido como "agressão por motivo fútil".

Testemunhas registraram o momento em que a confusão começou. Nas imagens é possível ver o momento em que uma das mulheres vai para cima da outra e começa a dar puxões de cabelo, tapas e socos na outra, iniciando uma confusão. Os clientes do bar começam a gritar e tentar separar as mulheres. "Calma aí pessoal, vamos parar de briga aí que está acabando com a dança do povo, rapaz", comenta um homem.

Momentos após a confusão, já fora do estabelecimento comercial, as mulheres brigaram novamente. As agressões continuam e seguem para uma praça e uma segunda mulher também se envolve na briga. Durante a confusão, ela foi agredida com um pedaço de madeira por pelo menos 4 pessoas.

Ainda segundo a polícia, ao cair no chão, ela continuou a ser agredida com pauladas e chutes. "Vão matar essa menina aí", diz uma testemunha. Mesmo gritando que estava grávida de 1 mês, as agressões continuaram.

Assim que populares conseguem separar as mulheres e cessar as agressões, a mulher permanece imóvel no chão. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá para atendimento médico. As duas agressoras foram localizadas e conduzidas para a Central De Flagrantes, com escoriações na testa, costas, mãos, cotovelos e rostos, causados na confusão.