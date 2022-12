Veículos usados por bolsonaristas nas manifestações antidemocráticas registradas em Cuiabá foram usados para o tráfico de drogas e contrabando de madeira em datas anteriores aos atos, revela relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento lista os 177 caminhões e carretas que vieram majoritariamente de Sorriso, Sinop e Lucas do Rio Verde, municípios do norte do Estado, e ficaram estacionados ao longo da avenida do CPA, na capital, em novembro deste ano.

Do total de veículos, mais da metade (112) tem documentação de Mato Grosso. Destes, 6 possuíam registro de ocorrências, sendo que 4 são de empresários ou pessoas jurídicas mato-grossenses. Também deram entrada caminhões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná.

A PRF listou todas as placas através do sistema de bilhetagem de uma praça de pedágio. Os veículos, que vieram em comboio, passaram pelo local no dia 6 de novembro. A partir dessas informações, o setor de inteligência da PRF cruzou com o próprio sistema de boletim de ocorrências e descobriu os veículos com ilícitos.

Entre as ocorrências, a PRF cita a apreensão de 3 toneladas de maconha e skunk num caminhão de propriedade da Sipal Indústria e Comércio Ltda, empresa de logística e transporte com sede em Lucas do Rio Verde. O entorpecente foi descoberta em Santa Catarina, no dia 14 de outubro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava escondida em meio à carga de farelo de soja. Na mesma ocorrência, outro motorista que conduzia um veículo registrado em nome do empresário Sérgio Bedin foi preso por dar apoio. Bedin é produtor rural e sócio de duas empresas com sedes em Sorriso, e doou R$ 100 mil à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já em dezembro de 2021, o motorista que conduzia um caminhão registrado em nome da empresa Transfort Transportes Ltda, com sede em Sinop, e do empresário mato-grossense Vanteir Pereira da Silva, foi preso por contrabando de madeira. Segundo a PRF, o homem transportava 40 metros cúbicos de madeira, sendo que parte da carga não estava listada na nota fiscal. A apreensão ocorreu em Rondonópolis (212 km ao sul).