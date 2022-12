A professora Valerie Angelita Petronetto Gonçalves, 48 anos, foi encontrada morta, há pouco, em sua residência na rua Parapanema, no Jardim das Nações. Há suspeitas de que o crime tenha ocorrido sábado de madrugada. Segundo o cabo Leal, da Polícia Militar, em todos os cômodos da casa havia sinais de luta corporal. “Na sala há sangue na parede, no corredor, a casa toda está com resquícios de sangue e de briga. A vítima está no quarto, possivelmente no quarto dela deitada no chão e tem vestígios de briga, de luta corporal”.

Ela trabalharia em uma escola municipal em Lucas. “O pessoal informou que ela esteve, na escola, sexta e depois disso sumiu”. “Foi dessa data pra cá (entre sexta e sábado) que ela não deu mais notícias” e hoje “o ex-marido dela veio e viu que estava tudo fechado, sentindo um odor muito forte arrombou a porta e constatou, foi nessa hora que fomos solicitados”, informou o cabo Leal, acrescentando que o atual namorado da vítima passa a ser investigado. “O próprio filho dela nos informou que os dois já vinham brigando já há muito tempo e ela sofrendo agressões”. O cabo também informou que o suspeito havia “sido preso e ela mesma foi lá e retirou todas as acusações. Se a vítima não quer representar, não há crime”, explicou.

A Polícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fará perícia criminal e a Polícia Civil inicia as investigações.