Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam, na noite desta segunda-feira (12.12), em Sinop, um homem de 21 anos e uma mulher de 19 anos, suspeitos de associação para tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos tabletes, porções de maconha e a quantia de R$ 1,8 mil.

Por volta de 21h30, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Paulista e recebeu denúncias anônimas sobre um homem que estaria traficando drogas na região. Segundo as informações, o suspeito estaria transitando a pé com os entorpecentes que seriam vendidos pelo bairro.

Em rápida diligência, os policiais militares conseguiram identificar e abordar o suspeito, que empreendeu fuga e resistiu ao ser detido. Na sequência, a equipe realizou revista pessoal e encontrou porções médias de maconha e cocaína.

Questionado sobre o material encontrado, ele confessou o crime e afirmou que em sua residência havia mais entorpecentes guardados. Com o endereço informado, a PM foi até a casa do criminoso e encontrou uma mulher saindo do imóvel, carregando uma bolsa de tamanho grande.

A suspeita foi abordada e, em revista a bolsa, os policiais militares encontraram cinco tabletes de maconha e a quantia de R$ 1.860,00 em dinheiro. Ao ser perguntada, a mulher afirmou que estaria tentando fugir após ser informada que seu esposo havia acabado de ser preso por uma equipe da Força Tática.

Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.