A situação foi registrada pelas câmeras de segurança da casa, na manhã desta terça-feira (13), no bairro Altos do Coxipó.

Um sargento da Polícia Militar foi rendido e teve sua caminhonete S10 roubada, no início da manhã desta terça-feira (13), dentro da residência onde mora, no bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá. Nenhum dos criminosos foi preso. A situação foi registrada por volta das 05h50.

As informações são de que os bandidos invadiram a residência pelos fundos - pulando o muro. Quando o militar chega, é rendido pelo trio que estava armado. O PM tentou escapar e correu para fora, mas foi seguido e rendido. Um dos criminosos utilizou de um golpe de “mata leão” para arrastar a vítima para dentro da casa, onde foi mantido sob a mira de uma arma de fogo.

A PM informou que o militar foi agredido e que os bandidos exigiram que ele realizasse transferências bancárias por meio do Pix.

O trio acabou fugindo com a caminhonete, mas pouco tempo depois, o veículo foi encontrado abandonado na Estrada do Moinho, na região do bairro Cachoeira das Graças. Buscas estão sendo realizadas, mas até a publicação desta matéria os bandidos não haviam sido encontrados.