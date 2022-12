Dois suspeitos de 22 e 26 anos, foram presos por torturar e castigar outro rapaz, de 22 anos, nesta segunda-feira (12), em Rosário Oeste (103 km de Cuiabá). A Polícia Civil autuou a dupla também por fazer parte de organização criminosa.

Conforme a apuração da PJC, no domingo à tarde, os suspeitos torturaram o rapaz, usuário de drogas e suspeito de praticar alguns furtos, como forma de aplicar um castigo pessoal, a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim que a delegacia de Rosário Oeste tomou conhecimento dos fatos, a equipe de investigadores iniciou diligências para a prisão dos autores do crime. Um dos suspeitos é ‘disciplina’ da facção e, junto com o comparsa levou a vítima para uma casa abandonada para torturá-la.

Segundo a vítima, os criminosos não disseram o motivo do salve, que é uma sessão de tortura e espancamento com violência extrema. A dupla utilizou um fio de luz para agredir a vítima, com golpes que deixaram lesões nas costas e abdômen. Após o salve, os suspeitos ameaçaram o rapaz, caso ele procurasse a polícia.

Os policiais civis apuraram que um dos criminosos distribui drogas nas ‘lojinhas’ da facção. Os dois ficaram em silêncio durante o interrogatório e depois da autuação em flagrante pelo delegado Antenor Pimentel, foram encaminhados à unidade prisional do município