Moacir Coguiepa, 63, morreu em um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão carregado de tijolos na noite de terça-feira (13), na MT-270, em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá). Segundo informações do site Agora MT, Moacir que conduzia um Corsa estava trafegando pelo KM-314 quando em uma ultrapassagem colidiu contra frontalmente com o caminhão.

O impacto da batida fez com que o idoso ficasse preso as ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local e o desencarcerou, porém, ele já não tinha sinais vitais.

A Perícia Oficial de Identificação Téncnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo. O motorista do caminhão não sofreu nenhum tipo de ferimento e permaneceu no local aguardando procedimentos necessários.