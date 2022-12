O acidente envolvendo a Honda CBR vermelha, a Honda Bros preta e o Fiat Siena prata, no cruzamento da rua das Azaleias com Coqueiros, próximo a antiga Mitra Diocesana. O condutor de uma delas, Kleber Lira Rodrigues, 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem que conduzia a outra motocicleta foi encaminhado ao hospital regional, em estado grave. Ele seria filho do motorista do carro.

O sargento Ferreira, da Polícia Militar, informou que “a dinâmica dos fatos aqui, segundo o condutor do Siena que é pai de um dos envolvidos, que é o da CB1000, ele relata que estava subindo sentido BR-163 e o filho coincidentemente estaria descendo com a moto CBR 1000, sem nenhum saber do outro”. “Na hora que foi cruzar pai e filho (na esquina), veio a Bros e se chocou com a CBR-1000 e jogou ele em cima do carro”, detalhou.

A Politec fez a análise pericial e o corpo foi encaminhado, por volta de 12:40h, ao Instituto Médico Legal.