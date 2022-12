O animal foi, aparentemente, vítima de atropelamento

Em Terra Nova do Norte/MT, na BR-163, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, com apoio do Corpo de Bombeiros e da concessionária Rota do Oeste, realizou o resgate de um animal silvestre vítima de atropelamento.

Após receber a informação de um usuário da rodovia sobre a existência de um animal ferido, a equipe dirigiu-se imediatamente ao local indicado.

No local, foi encontrada uma anta (Tapirus Terrestris) ferida e, aparentemente, vítima de atropelamento. Após o acionamento das autoridades competentes, o animal foi socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Colíder/MT e com a ajuda dos funcionários da concessionária, foi imediatamente removido para uma clínica veterinária na cidade de Sinop/MT.

Ressalta-se o compromisso que todos os condutores devem ter com a preservação da vida selvagem que habita as matas adjacentes às rodovias. Dirigir com excesso de velocidade expõe a vida e coloca em perigo os motoristas e passageiros, bem como gera imensuráveis riscos de atropelamentos dos animais que cruzam a rodovia em busca de abrigo, água e comida.