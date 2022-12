Ele afirma que a cunhada vê o bebê com febre e não faz nada e costuma deixar os quatro filhos menores sozinhos em casa

O tio de um bebê de apenas oito meses procurou uma delegacia em Várzea Grande, nessa terça-feira (13), para denunciar a cunhada, afirmando que ela tem abandonado o filho ao ponto de o bebê estar com sarna.

Segundo relato do tio à policia, ele viu que o sobrinho estava com manchas pelo corpo, pegou o menino, acompanhado do pai do bebê, e o levou em uma farmácia, onde a farmacêutica disse que as manchas poderiam ser algum tipo de sarna.

Ele comprou o remédio para tratar a sarna e falou com a cunhada, que disse que o filho estava com alergia à água sanitária que ela havia usado para lavar as roupas dele.

O tio afirmou, ainda, que a cunhada vê o bebê com febre e, mesmo assim, não cuida dele.

Além do bebê, a mulher é mãe de outras três crianças de outro relacionamento. Porém, ainda conforme a denúncia, costuma sair para trabalhar e deixa as crianças sozinhas.

Ele afirmou, ainda, que o quintal da casa em que as crianças moram, localizada no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é sujo de água de fossa.

Revoltado com a situação, ele resolveu registrar um boletim de ocorrência por maus-tratos e abandono de incapaz. O caso será apurado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.