Policial improvisou torniquete para estancar sangue; acidente aconteceu na Avenida Barão de Melgaço

Um idoso, ainda não identificado, teve o braço direito dilacerado pelo pneu traseiro de um ônibus de transporte público, na manhã desta quarta-feira (14), no Centro de Cuiabá. Um policial penal precisou improvisar um torniquete para estancar o sangramento intenso da vítima, usando o cinto da própria calça.

Conforme a Polícia Civil, o acidente aconteceu na Avenida Barão de Melgaço e foi atendido pela Polícia Militar. Quando os PMs chegaram ao local, não encontraram mais o ônibus envolvido no acidente. A vítima também já não estava no local, pois foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Imagens fortes que circulam nas redes mostram o estado espantoso em que o braço do idoso ficou. A pele, desde o início do braço até o punho se rasgou e descolou da carne, ficando pendurada. O braço aparentava estar todo quebrado. A imagem é forte e a reportagem optou por não reproduzir.

É possível, ainda, ver o momento em que o policial realiza a manobra para estancar o sangramento. Ele afirmou ter visto a cena ao sair da Igreja Universal. Assim que improvisou o artefato, o sangramento diminuiu consideravelmente até a chegada do Samu, que estabilizou e socorreu a vítima.

De acordo a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) não foi acionada, uma vez que nem o veículo nem a vítima estavam mais no local. O Boletim de ocorrência da PM será encaminhado para a Deletran, que responsável por apurar as causas e circunstâncias do acidente.