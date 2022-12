O acidente envolvendo um Fiat Strada preto e uma Toyota Hilux prata, com placas de Sorriso foi, na tarde desta quinta-feira (15), na BR-163, entre os municípios de Sinop e Sorriso. Segundo informou a Rota do Oeste, uma vítima que ocupava a Strada recebeu reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu e faleceu no local. Sua identidade ainda será confirmada.

Equipes de resgate estiveram no local e encaminharam o carona da caminhonete até a unidade de saúde. Não foi informado seu estado de saúde. O condutor da Hilux não se feriu.

Com o impacto, o Strada saiu na pista. A caminhonete ficou no centro. De acordo com a concessionária, o tráfego segue em meia pista.

O local foi isolado para Perícia Oficial e Identificação técnica (Politec) apurar a dinâmica e causa do acidente.