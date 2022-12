Polinter identificou mandados de presos que estavam preste a ganhar a liberdade, no final do ano, mas que tinham ainda pendências com a Justiça

A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (16.12) a terceira fase da Operação Safe City , coordenada pela Gerência Estadual de Polinter e Capturas, com o cumprimento de 50 mandados de prisão efetuados em unidades prisionais de Mato Grosso. Os mandados foram expedidos contra criminosos que já estavam presos por outros delitos.

As ordens de prisão cumpridas estão relacionadas a crimes como estupro, furto a bancos, homicídio, estelionato, falsificação de documentos públicos, entre outros.

A equipe da Polinter trabalhou durante semanas para identificar e cumprir os mandados de presos que estavam preste a ganhar a liberdade, no final do ano, mas que ainda tinham pendências com a Justiça. Investigadores e escrivães identificaram que, ao longo do ano, os investigados cometeram diversos crimes antes de serem presos. Com isso, eles respondem a outros inquéritos policiais, o que resultou na expedição de novas prisões.

“A equipe da gerência fez uma extensa pesquisa e reuniu os mandados identificados em todas as regiões do estado. Os mandados de prisão tendem aumentar no final do ano e isso faz com que a Polinter se planeje durante o ano com intuito de evitar que criminosos, especialmente, os faccionados, retornem às ruas”, explicaram os delegados da Polinter, Silvia Pauluzi e Marcos Aurélio Veloso.

O diretor de Atividades Especiais da Polícia Civil, Fernando Vasco, pontua que a operação Safe City será realizada em todas as regionais da Polícia Civil no estado. “O trabalho inclui ainda o monitoramento de presos de alta periculosidade e também a redução do passivo de mandados em aberto”, apontou o diretor.

A Polinter deflagrou a primeira fase da Operação Safe City, em Sinop, quando foram efetivados 33 mandados, parte deles cumpridos na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino. Já a segunda fase foi realizada na região de Rondonópolis, quando foram cumpridos 118 mandados, parte deles na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa.