O juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Jean Garcia de Freitas Bezerra, três jornalistas a 10 anos de prisão em regime fechado por extorsão praticada contra o ex-governador Silval Barbosa e empresários. A decisão é dessa quinta-feira (15.12).

Os jornalistas Antônio Carlos Milas, Maycon Feitosa Milas e Max Feitosa Milas foram alvos da Operação “Liberdade de Extorsão por suposta pratica de crime de extorsão praticado contra autoridades políticas de Mato Grosso, entre elas, o ex-governador Silval Barbosa e o ex-secretário de Estado, Pedro Nadaf; José Ari de Almeida, Filinto Muller, Emmanuel de Araújo, Marilena Aparecida Ribeiro, Alla Exupery de Araujo, Leonardo da Silva Cruz, Pascoal Santullo, Sidnei Garcia e Willian Paulo Mischur.

Consta da denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), o grupo teria pedido Silval Barbosa a quantia de R$ 100 mil, que seria disfarçada sob a forma de "aquisição de publicidade", para não publicar em seus veículos de comunicação reportagens noticiando casos de corrupção no governo do Estado.

Segundo a decisão, Antônio Carlos, Maycon e Max Feitosa foram condenados 10 anos de reclusão e 189 dias-multa, correspondentes a 1/3 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, a ser cumprido em regime fechado.

Eles poderão recorrer da sentença em liberdade, “tendo em vista que a prisão preventiva foi revogada no curso da instrução processual e não aportou aos autos elementos novos que justifiquem o decreto prisional”.