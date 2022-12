Uma mulher, ainda não identificada, foi flagrada furando os pneus e pichando um Fiat Pálio do ex-namorado, supostamente após ser trocada por outra e descobrir que a rival o trai com outros homens. A suspeita escreveu a palavra ‘corno’ em todo o carro, estacionado em uma das ruas de Sinop.

Não se sabe a data de quando o vandalismo ocorreu. Informações do perfil de notícias Lá vem Sinop, a mulher, antes de cometer o crime, entrou em contato com o dono da página pedindo para que o mesmo divulgasse a informação de que um ex-namorado dela estaria sendo traído pela atual companheira.

De acordo com o print, a suspeita teria sido ‘trocada’ pela atual e possuía provas da traição da ‘rival’. Ela ofereceu o valor de R$ 400 para que ele publicasse a situação. Momentos depois, um vídeo da suspeita foi publicado furando os pneus do veículo. Antes disso, ela já tinha pichado o carro com a palavra de ‘corno’.

Comentários nas redes sociais ironizam e debocham da situação. “O cara foi corno, e ela ainda faz isso com o carro do cara, e isso mesmo?”, disse um internauta. Não se sabe ao certo quando o fato ocorreu e se o proprietário do veículo procurou uma delegacia para registrar o caso.