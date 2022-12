Um filho acusado de estuprar a mãe idosa no município de Vila Rica (1.259 km a nordeste de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (16.12), poucas horas após cometer o crime.

O suspeito de 19 anos foi autuado por estupro majorado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. As diligências iniciaram assim que a Delegacia de Polícia foi comunicada sobre o crime.

A vítima de 60 anos, relatou que reside com o filho no bairro Bela Vista, quando no início desta manhã, ao abrir o portão da casa, foi surpreendida e rendida pelo filho.