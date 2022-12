O Show de Maiara e Maraisa em Juara mal começou e terminou por causa de tiroteio.

O que era pra ser momentos de alegria, diversão e descontração, acabou sendo uma verdadeira noite dos horrores para as famílias e pessoas que foram ao Show de Mayara e Maraisa, marcado para acontecer na noite desta sexta-feira, dia 16 de dezembro, na arena de rodeio, do parque de Exposições de em Juara.

O Show mal havia começado, as cantoras teriam cantado menos de meia dúzia de música, mas teve de ser interrompido por causa de um tiroteio que houve dentro da Arena.

De acordo com informações dos organizadores do evento, a Saga Produções, foram efetuados aproximadamente 08 tiros de revólveres ou pistolas, disparados, supostamente, por policiais militares de Várzea Grande, que estavam de folga, armados, à paisana, assistindo o show.

O que era para ser diversão, virou pânico e correria, com pessoas correndo, se jogando no chão, por medo de serem atingidas pelos tiros. Crianças que estavam com os pais no show tiveram que ser protegidas.

Segundo informações, os autores dos disparos eram três policiais militares, porém, não se sabe quem atirou ou se todos atiraram. Porém, há uma versão de que os tiros foram para o alto, como forma de advertência, para apartar uma briga entre dois homens, que, supostamente estaria acontecendo, porém, o pânico foi geral.

O Show de Notícias esteve na Delegacia da Polícia Judiciária Civil e conversou com um dos organizadores do evento. Ele fala que o Show foi muito bem organizado, que tinha segurança suficiente para que tudo acontecesse de maneira tranquila, mas ninguém contava com essa situação.

Nossa reportagem também conversou com o subcomandante do 21º BPM, tenente PM Elton, que, sem gravar entrevista, disse que tudo será relatado no Boletim de Ocorrência Ocorrências e que só o comandante geral, tenente coronel Alex Fontes, deverá se pronunciar.

O tenente Elton deu voz de prisão aos policiais militares suspeitos de efetuarem os disparos e os levou para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil, para registro do BO e demais esclarecimentos.