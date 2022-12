Investigadores da delegacia de polícia da cidade de Juína, no Mato Grosso, cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de Mateus Felipe dos Santos Araújo, o segundo envolvido no homicídio violento ocorrido no último dia 08 nas proximidades do terminal rodoviário.

Os policiais cumpriram a ordem judicial na tarde de ontem, ele foi localizado no bairro Palmiteira e preso. As investigações apontam que Mateus Felipe que aparece em imagens de monitoramento juntamente com outros dois suspeitos, um deles, preso em flagrante, Neilton José Soares Dos Santos, de 31 anos, foi o responsável por “cravar” a faca nas costas da vítima Vaney Dos Passos Torres, de 23 anos

Quando foi preso Neilton disse a polícia que matou Vaney por simplesmente ele ter bebido sua pinga sem permissão, porém as investigações da polícia civil continuam. O terceiro envolvido já foi devidamente identificado e qualificado no inquérito policial.