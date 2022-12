Só Notícias/Ana Dhein

A colisão foi, há pouco, na avenida das Sibipirunas esquina com a avenida Joquim Socrepa, no Jardim Jacarandás, envolvendo uma caminhonete F-250 preta, carroceria de madeira, um Nissan Versa preto, Fiat Strada branco (de uma empresa) e um Honda HRV branco. Com o impacto, a caminhonete atingiu e danificou fachada de uma conveniência.

Os bombeiros socorreram três pessoas. No HRV estavam dois homens e um deles com suspeita de fratura no braço. O condutor da caminhonete foi encaminhado ao hospital, informou o sargento Ribas, da Polícia Militar. Os motoristas e passageiros dos outros veículos envolvidos não se machucaram.

A dinâmica do acidente está sendo apurada. A versão inicial é que a F-250 teria atingido a traseira do HRV. No local foi instalado semáforo recentemente. A HRV ficou com a parte traseira completamente danificada. O Versa teve a lateral direita e a traseira danificados. O Strada também ficou com a parte de trás amassada. A F-250 ficou com a dianteira direita amassada e o para brisa quebrado por parte da estrutura metálica da empresa.

fotos: Só Notícias

