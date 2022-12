O PRF foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o superintendente Francisco Lucena, Joás estava a pouco mais de um ano na PRF. Ele deixou a esposa, que estava grávida de oito semanas. O corpo do agente será levado para Jataí (GO), para o sepultamento.