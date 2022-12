A Guarda Municipal encaminhou o menor, 17 anos, à delegacia de Polícia Civil após ele conduzir um VW Gol branco embriagado e atingir um poste de energia elétrica, na avenida Mário Raiter, no bairro Recanto dos Pássaros. Não houve feridos.

De acordo com o guarda municipal Adam, a ocorrência foi nas proximidades do parque ecológico “Nos deslocamos até o local e conseguimos visualizar esse automóvel que já tinha colidido, o condutor estava do lado de fora do veículo aguardando e haviam familiares no local. Foi realizado o teste do etilômetro, o qual resultou mais de 0,40 miligramas de álcool no ar expelido pelos pulmões e, assim ele está sendo encaminhado à delegacia”, explicou.

Foi necessário interditar a rua, o serviço da concessionária responsável pela rede de energia elétrica foi acionado para remoção e manutenção do poste que caiu sobre a via.