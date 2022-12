O acidente foi no final da manhã, na via paralela da BR-163. Um bitrem branco, desgovernado, saiu da faixa de acostamento da rodovia federal, atravessou o canteiro, a rua e atingiu o portão e parede de uma oficina mecânica. Não houve feridos.

O sargento Angelo Menezes, da PM, informou ao Só Notícias, que O “motorista parou, foi ao supermercado ao lado e a carreta desceu, desgovernada e atingiu a mecânica”. “A carreta permanece no local porque comprometeu a estrutura de uma parte do barracão e será necessária análise de engenheiro para definir como farão para retirar porque uma parte do telhado cedeu e ficou sobre a carreta”, acrescentou. Além do portão (estrutura metálica) a cabine também destruiu a parede lateral.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a carreta andando lentamente, um carro e uma moto passam pelo lado direito e em seguida ela sobe na calçada e bate na empresa.

Não há estimativa do montante do prejuízo. O carreteiro é do Paraná e o bitrem estava carregada com insumos. Não foi informado onde será descarregado.