Segundo relatos, a vítima teria dado entrada na unidade de saúde com vários hematomas no rosto

O apresentador Lucas Ferraz foi demitido após ser acusado de agredir a esposa em confraternização. O caso ganhou repercussão logo após ser registrado no último sábado (17), quando a esposa do apresentador deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O crime ocorreu em de Tangará da Serra (239 km a Médipo-Norte) e o comunicador negou as acusações.

O Grupo Agora de Comunicação, para qual o apresentador trabalhava, emitiu nota de repúdio pela atitude e com comunicado de desligamento do funcionário. Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia de violência doméstica chegou ao conhecimento da PM por volta das 22h40 de sábado, após a mulher dar entrada na UPA com ferimentos aparentes na face.

Os atendentes da unidade de saúde denunciaram o fato.

No local, a vítima relatou às autoridades que estava em uma confraternização quando as agressões iniciaram por conta de ciúmes por parte do apresentador. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao hospital com diversas lesões no rosto.

Na noite de domingo (18), ao lado da esposa, Lucas usou suas redes sociais para confrontar o ocorrido. Em uma sequência de stories, ele alega que tudo não passa de fake news de pessoas que querem acabar com sua carreira e destruir sua família. "Rapaz vão procurar o que fazer fake news é crime, tem gente que quer prejudicar a vida dos outros a carreira dos outros a família", disse em seu perfil.

A reportagem entrou em contato com o jornalista, mas até a publicação da matéria ele não havia respondido as mensagens. O caso será investigado.

Confira a nota do Grupo agora na íntegra:

O Grupo Agora de Comunicação esclarece que o apresentador Lucas Ferraz não integra mais o quadro de colaboradores da TV VALE, em Tangará da Serra, a partir desta segunda-feira (19). A decisão foi tomada após uma denúncia feita contra ele, envolvendo violência domestica contra sua atual esposa neste último final de semana.

A direção geral adotou o procedimento assim que foi informada, a fim de contribuir com o esclarecimento dos fatos, reiterando sua postura contrária a qualquer tipo de violência, em especial contra a mulher.

Ressaltamos que o enfrentamento a todo tipo de violência contra a mulher é uma pauta fundamental para construção de relações sociais mais justas e igualitárias. Desta forma, reforçamos nosso total repúdio ao ocorrido.

19 de dezembro de 2022 DIRETORIA DO GRUPO AGORA DE COMUNICAÇÃO