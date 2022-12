Uma mulher, 30 anos, foi presa após destruir uma agência bancária do Banco do Brasil durante um ataque de fúria, em Diamantino, no sábado (17). Segundo informações, o fato teria acontecido porque ela não havia conseguido sacar dinheiro na agência.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher quebrou a porta de vidro que dá acesso à agência e alguns móveis no interior do estabelecimento. O crime foi presenciado por testemunhas que acionaram a polícia.

A mulher fugiu do local, mas foi localizada pelos militares momentos depois próxima à Prefeitura do município, durante rondas. Em conversa com os policiais, a mulher confessou o crime. Segundo ela, o ataque de fúria deu-se após ela não conseguir sacar dinheiro na agência.

Ela foi autuada e encaminhada a Central de Flagrantes do munícipio.