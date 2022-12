Uma ação policial no enfrentamento a dois acusados de praticarem um assalto ontem de madrugada no município, a Polícia Militar de Colíder acabou por trocar tiros com os suspeitos. Um deles foi socorrido pela polícia e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. O outro acusado, conseguiu fugir mas acabou tendo que procurar o hospital por conta do ferimento à bala e foi detido.

O comandante da Polícia Militar de Colíder, major Ben-Hur, concedeu coletiva hoje para a imprensa e explicou como ocorreu o fato. Segundo ele, houve a comunicação de um assalto, onde dois indivíduos de moto, cometeram um assalto a um cidadão, tomando seu celular.

“A guarnição conseguiu localizar os suspeitos próximo ao bairro Celídio Marques. Eles não obedeceram a ordem de parada e foram acompanhados pela guarnição e quando estavam próximos do ginásio Roque Guedes, houveram alguns disparos por parte dos suspeitos e eles acabaram perdendo o controle da motocicleta e caíram. O piloto da moto ainda realizou uns disparos e conseguiu foragir. O garupa, assim que levantou, já foi tentando atirar na guarnição, que reagiu”, explicou o comandante.

O suspeito ferido foi socorrido e encaminhado até o hospital, mas acabou morrendo. Enquanto o boletim de ocorrências era confeccionado, o outro suspeito que foi alvejado na troca de tiros, foi levado ao hospital e acabou preso.

Ele confessou ter participado do assalto junto com o outro suspeito. Foi apreendida a arma de fogo do assaltante que morreu, com algumas cápsulas deflagradas e outras intactas.