O caso ocorreu no último domingo (18), em uma propriedade rural localizada no distrito de Japuranã, município de Nova Bandeirantes. Beatriz Pereira de Lacerda de 59 anos e seu companheiro Tadeu Klossoski Chabowski, foram encontrados caídos na área da residência, sem vida.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar de Nova Bandeirantes o Genro do Tadeu que comunicou o crime via 190, ele relatou que teria ido até a casa do sogro realizar uma visita, porém ao chegar no imóvel se deparou com os corpos do casal em meio a área da residência.

Ainda de acordo com o documento policial no imóvel diversas pessoas se aglomeravam aguardando a chegada da equipe da PM. A equipe se deparou com diversas manchas de sangue em toda a cena do crime, além dos sinais de violência que a vítima vinha sofrendo.

Ao lado do corpo de Tadeu Klossoski Chabowski foi encontrado um revólver calibre 38 que teria sido utilizado no crime, em buscas pelo imóvel foram encontradas 12 munições calibre 38 e 04 munições calibre 32, todas no quarto do suspeito.

A Polícia Judiciária Civil assim como a Perícia técnica – POLITEC foram acionadas, a guarnição da PM realizou o isolamento do local e aguardou a chegada das equipes de investigação que ficaram a cargo da situação.

Atualizado 19/12/2022