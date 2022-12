Polícia Militar prendeu um idoso de 63 anos por crime de maus-tratos a animais domésticos na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Centro, em Dom Aquino. Ele é suspeito de cometer zoofilia. De acordo com boletim de ocorrência, uma mulher ouviu uma cadela chorando sem parar e ao verificar a situação, percebeu que o barulho vinha da casa do vizinho.



Quando se aproximou da residência, olhou pelo buraco da janela e viu o homem praticando sexo com uma cadela de rua que costuma ficar pela região. Diante dos fatos, o 1º Pelotão da PM foi acionado, prendeu o idoso e o encaminhou para delegacia.

A Polícia Civil investiga o caso.