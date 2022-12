William Souza, de 17 anos, foi executado com cerca de 16 tiros na noite desta segunda-feira (19), na rua Guaíba, no bairro Nova Aliança, em Sorriso. Trata-se do segundo homicídio em 24 horas no município. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar às 21h50 para atender uma denúncia de homicídio na rua Guaíba.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição ao chegar no local teve a confirmação do óbito pela equipe do Corpo de Bombeiros. “Numa análise previa do corpo pode-se observar cerca de 16 perfurações oriundos de projeteis de arma de fogo”, informou.

Segundo Portal Sorriso no local, a polícia encontrou aproximadamente 13 cápsulas de calibres.40 e 9 milímetros. Populares não souberam repassar informações sobre o crime. O isolamento do local foi feito até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Judiciaria Civil.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas. Conforme o Portal Sorriso noticiou, no domingo Izimar Vieira da Silva, de 28 anos, foi assassinado com uma facada nas costas, na noite deste domingo (18), no cruzamento da avenida Blumenau com a rua Pedra Preciosa, no bairro Rota do Sol, em Sorriso.