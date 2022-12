O suspeito é esposo da avó da vítima e os abusos ocorriam na casa do casal

Um homem investigado por estupro de vulnerável em Sinop, foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, nesta terça-feira (20.12), em cumprimento de mandado judicial.

O suspeito de 58 anos teve a prisão expedida pela 2ª Vata Criminal da Comarca local, após investigação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop, para apurar o crime.

Conforme a delegada Renata Silva Evangelista, a vítima de apenas 8 anos é neta da esposa do investigado, e o crime somente foi denunciado após a menina assistir uma palestra na escola sobre o tema de Abuso Sexual.

“Depois da palestra a criança demostrou muita tristeza e a agir de forma amuada. Ao perceber essa mudança de comportamento, a professora foi conversar com a aluna, momento em que a menina relatou que aquelas situações ocorriam com ela na casa da avó”, destacou a delegada.

Diante dos fatos gravíssimos a Polícia Civil passou a apurar o crime, e com base nos indícios de autoria foi representado pelo pedido de prisão preventiva do investigado, decretado pela Justiça.

Com o mandado judicial os policiais civis abordaram o suspeito na empresa transportadora, onde estava trabalhando. Em seguida ele foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.