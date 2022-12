A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), cumpriu sete mandados de busca e apreensão em operação realizada nesta terça-feira (20.12), no distrito de Nova União e município de Colniza, região norte do estado. A operação deflagrada no Parque Estadual Iguarapé do Juruena (Peiju) investiga crime ambiental de extração ilegal de madeira, além de corrupção passiva, associação criminosa, entre outros.

Além dos mandados de busca e apreensão na região, três mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Comarca de Cotriguaçu contra alvos da investigação. As diligências continuam em andamento para cumprimento das ordens de prisão.

Durante cumprimento das buscas, foram apreendidos documentos, celulares e notebooks que serão encaminhados a Perícia Oficial e posteriormente serão analisados pelos investigadores.



Segundo a delegada titular da Dema, Liliane Murata, a investigação tem o objetivo de garantir a proteção dos recursos hídricos, a movimentação das espécies da fauna nativa, preservando amostra representativa dos ecossistemas existentes na área e proporcionando oportunidades controladas para uso público, educação e pesquisa científica.

“A operação busca combater o desmatamento e a extração ilegal de madeira no Bioma Amazônia e a responsabilização penal dos infratores”, destacou a delegado.

Participaram da operação as equipes da Dema, Gerência de Operações Especiais (GOE), Diretoria do Interior, por meio das Delegacias de Juina, Colniza e Cotriguaçu.

Parque Estadual

Criado pelo Decreto 5.438 de 12/11/2002, o Parque Estadual Igarapés do Juruena localiza-se entre os municípios de Colniza e Cotriguaçu e possui uma área total de 2.278,17 Km², tendo seu limite ao norte com os Estados do Amazonas e Pará, a leste indo até o Rio Juruena e a oeste se limitando até o Rio Aripuanã.