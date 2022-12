O acidente envolvendo a carreta Scânia preta e caminhão Mercedes-Benz Atego branco, com placas de Uberaba (MG) foi, esta tarde, na BR-163, em Nova Mutum. Os dois motoristas foram encaminhados ao hospital regional Hilda Strenger Ribeiro, pela equipe médica da Rota do Oeste. Não foi informado o estado de saúde deles nem onde residem.

De acordo com a concessionária, a Scania transportava milho e o caminhão caixas de defensivos agrícolas. Parte das cargas ficou no asfalto. O tráfego está em pare e siga. As equipes operacionais estão realizando a limpeza e desobstrução.

Com o impacto, o Mercedes tombou às margens da via e a cabine ficou muito danificada. A Scânia também saiu da rodovia. Os vagões tombaram derramando as toneladas de milho. A dinâmica do acidente ainda está sendo esclarecida.