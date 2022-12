A Polícia Civil realizou na manhã de terça-feira (20.12), a cerimônia de inauguração da nova sede da Delegacia Regional do município de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá).

A unidade que tem como atribuição administrar os trabalhos das Delegacias de Polícia da circunscrição, entre outras atividades como o Núcleo de Inteligência, passa a funcionar no centro da cidade, em um terreno de aproximadamente 450 mil metros quadrados de área construída.

O projeto para a construção idealizado pelo delegado regional na época, Geraldo Gezoni Filho, iniciou em novembro de 2021, com a doação do terreno feita pela Prefeitura de Guarantã do Norte após aprovação da Câmara de Vereadores.

Além da parceria com a Prefeitura Municipal responsável pelo repasse do dinheiro, houve o importante apoio do Ministério Público Estadual e Poder Judiciário, que também disponibilizaram recursos financeiros para a execução das obras.

Todos os valores destinados para a edificação e estruturação da unidade policial foram transferidos para a conta do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) que administrou os pagamentos.

Com a união de esforços e através dos convênios firmados entre as instituições envolvidas, a nova Delegacia Regional de Guarantã do Norte foi entregue no mês de setembro de 2022, já na atual gestão do delegado regional, Waner dos Santos Neves.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, destacou a necessidade de melhorias uma vez que a antiga dependências da delegacia se encontravam em estado precário de funcionamento.

No novo espaço foram construídas salas de serviços administrativos; de cartório e precatória; de investigação; sala do delegado regional, recepção, área de atendimento e para registro de boletins de ocorrências, alojamento e estacionamento para veículos.

O delegado regional, Waner dos Santos Neves, falou da missão de coordenar as delegacias da região, e agora em um prédio adequado e ideal para atender as demandas, tendo em vista o desenvolvimento das atividades administrativas e de inteligência, zelando pela conservação da ordem pública no extremo norte de Mato Grosso.

Presente na inauguração, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, enalteceu a qualidade da obra resultando em uma delegacia moderna e de alto padrão. “A Polícia Civil e todos os parceiros então de parabéns pelo empenho nesse projeto tão bem elaborado e construído”, finalizou Bustamante.

Participaram do evento, o diretor de Interior da Polícia Civil, Walfrido Franklim do Nascimento, o juiz de Direito, Guilherme Kotovicz, o promotor de Justiça, Carlos Frederico Regis de Campos, o presidente do Conseg, Ralff Hoffmann, entre outras autoridades e convidados.

Fazem parte da Regional de Guarantã do Norte, as delegacias que atendem os municípios de Terra Nova do Norte, Itaúba, Matupá, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Nova Santa Helena, Novo Mundo e Nova Guarita.