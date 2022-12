Policiais civis da Delegacia de Lucas do Rio Verde, desarticularam um ponto de venda de entorpecentes, na terça-feira (20.12), no bairro Jaime Seiti Fuji. Na ação uma pessoa foi presa, e apreendidas porções de maconha, pasta base, munições e expressiva quantia em dinheiro.

O suspeito de 20 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Um jovem de 18 anos também foi conduzido para esclarecimentos.

Durante diligências a equipe identificou um endereço no bairro Jaime Seiti Fuji, com intenso comércio de substâncias ilícitas, bem como o morador agia ativamente no tráfico e na função de gerente de uma organização criminosa.

Conforme investigação, o suspeito era responsável por guardar e distribuir as drogas no bairro, e ainda era o “disciplina” da facção, responsável por executar as ordens praticando também os crimes de homicídio e tortura a mando dos seus “superiores”.

Com base nas informações e evidências, o local passou a ser monitorado, quando na terça-feira (20), os policiais civis perceberam fluxo de pessoas na residência, razão pela qual foi realizada a abordagem dos envolvidos.

No imóvel foram apreendidos mais de R$ 2,4 mil em dinheiro proveniente do tráfico, onze porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base, sete munições de calibre 38 e duas balanças de precisão.

Diante do flagrante o suspeito foi conduzido junto com todo material apreendido, interrogado e autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permito.

Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.