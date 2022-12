Quatro homens foram detidos na noite desta quarta-feira (21) acusados de envolvimento no roubo de uma residência no em Lucas do Rio Verde (331,7 km de Cuiabá). Entre eles, estão dois menores. O crime aconteceu na última terça-feira (20).

Os criminosos renderem a família e trancaram duas crianças amarradas no banheiro do imóvel. O grupo deixou a residência levando os pais dos menores amarrados no porta-malas do veículo até a BR-163. Os dois conseguiram fugira e pediram socorro na praça do pedágio.



Aos militares, as vítimas relataram que seus filhos ainda estavam amarrados no banheiro. Os policiais foram até a casa e encontraram as crianças. Em entrevista à polícia, as vítimas alegaram que foram violentamente ameaçados pelos bandidos. A equipe iniciou as diligências para tentar localizar os suspeitos, onde constataram que os bandidos haviam abandonado o carro e ateado fogo na estrada vicinal, próximo do rio Piranha.



Além do veículo que foi localizado destruído, os bandidos levaram três celulares, duas alianças e uma corrente e uma pulseira de ouro da família. (Com informações do Só Notícias)