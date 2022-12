Suspeito, que estava bastante exaltado, ainda danificou partes da viatura da Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (21.12), um homem, de 21 anos, por descumprir medida protetiva, ameaça, desacato, dano e lesão corporal, no bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo. Durante abordagem, o suspeito agrediu a equipe e danificou partes da viatura.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 19 horas, os militares foram acionados para atenderem a um chamado de furto, que estava em andamento, na Travessa 04. No local, a equipe se deparou com a vítima, que apontou a casa. Neste momento, o suspeito pulou o muro e avançou contra a mulher, aparentando ter algo em mãos.

A equipe efetuou um disparo de arma de fogo para conter as agressões, sem acertar o suspeito. Contudo, conseguiu detê-lo. Neste momento, ele passou agredir os policiais e tentou pegar a arma de um militar. O homem passou a golfar e a cuspir contra os oficiais.

Assim que a PM conseguiu colocar o suspeito na viatura, ele passou ameaçar a mulher e os militares de morte, proferindo ameaças de baixo calão. Ainda bastante exaltado, passou a chutar a viatura com força, vindo a danificar os ferros de proteção dos vidros, assim como as laterais.