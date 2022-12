A Cabo da Polícia Militar, Raiana, 35 anos, foi vítima de assalto no início da manhã desta quinta-feira (22.12), quando estava a caminho de sua residência, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. Conforme ocorrência, a policial contou que estacionou seu veículo Peugeot, na rua M, no córrego do Barbado, para realizar uma ligação. Segundo ela, o suspeito armado anunciou o assalto.

A policial disse que o bandido pediu que ela tirasse o cinto de guarnição e levou sua arma de fogo PT640 Taurus .40 com dois carregadores e 22 munições, além de outros apetrechos. Em seguida, o criminoso obrigou a vítima a sair do veículo e antes de fugir ainda mandou ela correr de costas. Por se tratar de um aparelho celular Iphone, o suspeito não quis levar.

Diante da situação, a vítima foi encaminhada à Central de Flagrantes para as providências cabíveis. Até o fechamento da matéria não foi informado se bandido foi localizado.