Recursos foram empregados para obras de infraestrutura e melhorias na saúde e educação do município

Os investimentos do Governo de Mato Grosso no município de Sinop, ao longo dos últimos quatro anos de gestão, somaram mais de R$ 333 milhões. Os recursos foram aplicados em infraestrutura, educação, saúde, segurança pública e ações sociais e culturais, resultando em mais benefícios para a população.

As principais obras do Governo do Estado no município envolvem a restauração e asfaltamento de trechos das rodovias estaduais MT-423, MT-329 e da rodovia vicinal conhecida como "Estrada Nanci". Ao todo, R$ 101,6 milhões foram empregados em 109 quilômetros de estrada.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), o Governo também prepara a duplicação de 7 quilômetros de estrada na MT-140, no trecho de Ribeirão Carmelita, no entroncamento com a BR-163. A obra, que já está em licitação, é orçada em R$ 31,4 milhões.

O Estado também firmou diversos convênios com o município para garantir o asfaltamento de estradas vicinais, bem como forneceu aduelas de concreto para substituição de pontes, a transferência de 2.716 unidades de LED para a troca da iluminação pública, e asfaltamento com drenagem e sinalização viária em bairros do município.

"Estamos realizando obras que há muito tempo eram esperadas pela população. São investimentos que trazem tranquilidade e melhoram a logística, tanto para o escoamento da produção quanto para os cidadãos que podem andar em rodovias de boa qualidade", afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, que liberou, ao todo, R$ 192 milhões de investimentos no município.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública também promoveu mais de R$ 46 milhões de investimentos no município de Sinop, por meio de convênios para a construção do 3º Comando Regional da Polícia Militar e da sede da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O Governo do Estado também aportou R$ 13,6 milhões para a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino, que terá capacidade para internação de até 60 adolescentes em conflito com a lei.

Também foram autorizadas aquisições de estações de rádio para a PM, de uma câmara frigorífica mortuária, a entrega de uma viatura auto tanque para o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, e reformas na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.

Educação e saúde

Na área da Educação, foram R$ 37 milhões investidos ao longo dos últimos quatro anos. Os recursos foram aportados para reformas e manutenções nas escolas estaduais, compra de novos aparelhos de ar condicionado, mobiliários e smart tvs, entrega de ônibus para transporte escolar, e, ainda, a construção de duas novas escolas estaduais nos bairros Jardim Terra Rica e Residencial Nico Baracat.

O Estado também destinou recursos para que professores da rede estadual pudessem comprar notebooks para o ensino online durante a pandemia da covid-19, e liberou auxílio para o custeamento do serviço de internet.

“O Governo do Estado tem investido em tecnologia e na infraestrutura das escolas. Colocamos internet em todas as salas de aula e estamos equipando nossas unidades com smart tvs e chromebooks, ou seja, estamos transformando nossas escolas para atender os estudantes do século 21, com tecnologia, material de qualidade e o nosso professor capacitado para trabalhar com todas essas ferramentas”, afirmou o secretário de Estado de Educação (Seduc), Alan Porto.

Já na área da Saúde foram mais de R$ 16 milhões, destinados à compra de duas novas ambulâncias, mobiliários e reforma e adequações no Hospital Regional. A Secretaria de Estado de Saúde também investiu na reforma do Escritório Regional de Saúde, e projeta a ampliação da Rede de Frios, por meio do programa Imuniza Mais MT.

Mais investimentos

Mais de R$ 2 milhões também foram investidos na agricultura familiar de Sinop ao longo dos últimos anos, por meio da entrega de tanques resfriadores, caminhões, escavadeiras, pá carregadeiras, duas picapes Strada e 130 doses de sêmen bovino.

O município também foi contemplado com mais de R$ 1,1 milhão para ações culturais e incentivos a empreendimentos criativos, além de R$ 1,9 milhão em ações sociais. O valor corresponde à entrega de mais de 6,9 mil cestas básicas, 2,6 mil cobertores e 455 filtros de barro, por meio de programas que compõem o Ser Família.

Também foi destinado mais de R$ 1 milhão, por meio do Ser Família Emergencial, para garantir a segurança alimentar de mais de 400 famílias de Sinop entre os anos de 2021 e 2022.