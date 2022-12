O delegado Gustavo Espindula de Souza indiciou, nesta sexta-feira (23), o apresentador de TV Lucas Ferraz por lesão corporal e violência psicológica contra a esposa, Katrine Gomes de 20 anos. Ferraz está preso desde quarta-feira (21) acusado de agredir a jovem em uma confraternnização em Tangará da Serra.

O inquérito policial foi encaminhado para a Vara Criminal da cidade. O indiciamento aconteceu mesmo com Katrine tendo negado, durante depoimento, que fora agredida. Ferraz ficará preso por prazo indeterminado. No indiciamento, a juíza de plantão, Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, deixou de analisar a prisão de Lucas e justificou que o caso não deve ser discutido pelo magistrado de plantão.

“Diante disto, deixo de analisar o pedido em voga, eis que não é matéria de plantão. Assim, ao término do plantão integrado, concluso ao Juízo Natural”, determinou.

Desta forma, a prisão do apresentador só deve ser analisada pela Justiça ao término do recesso de fim de ano, no dia 9 de janeiro.

O caso

Ferraz foi acusado de dar socos na esposa após uma confraternização na noite de sábado (17), em Tangará. Segundo relatos da mulher, no dia do fato, o casal estava em uma confraternização e outras pessoas quando, em determinado momento, iniciu uma discussão. Ela diz que o apresentador, então, passou a agredi-la com socos na região do rosto e ouvido.

Na noite de domingo (18), o apresentador gravou um vídeo ao lado da esposa negando as agressões. Por conta do episódio, o Grupo Agora de Comunicação – no qual trabalhava - comunicou a demissão de Lucas Ferraz. Após repercussão do caso, Katrine voltou atrás, e negou que tenha sido agredido pelo marido, dizendo que tem ansiedade grave e se automutilou.

A Polícia Civil não acreditou na segunda versão da mulher e informou que os laudos não indicavam ferimentos por automutilação.