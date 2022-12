O acidente envolvendo um caminhão Mercedes- Benz branco, uma carreta Scania G420 prata e um VW Polo de cor branca foi, há pouco, entre Sinop e Sorriso. A concessionária que administra o trecho informou que não houve vítimas e que o tráfego segue lento no momento.

O Polo precisou ser retirado com apoio do guincho. Já os veículos de carga seguiram viagem normalmente. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e deve apurar a dinâmica do acidente.