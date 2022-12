Buscando dar uma resposta rápida para a sociedade, a Polícia Militar da cidade de Aripuanã prendeu em flagrante um homem envolvido em um homicídio na cidade na noite desta sexta-feira, dia 23 dezembro, por volta das 21:00h. Ele teria dado apoio na fuga do autor do crime.

Conforme informações apuradas, a guarnição policial que realizava um patrulhamento ostensivo na região central, foi informada via 190, que na Rua Mato Grosso, Bairro Cohab 09, havia uma vítima esfaqueada, e ao chegar no local dos fatos, os policiais acionaram o Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) que constatou o óbito da vítima João Pedro Gomes Ferreira, sendo realizado o isolamento do local e acionada a Polícia Judiciária Civil para realizar os trabalhos de coleta de informações no local do crime.

Durante a ocorrência, os policiais foram informados que o suspeito de cometer o crime era Mateus Suarez Mouñoz, que para fugir do local teve ajuda de Daniel Antunes Sobrinho que estava em uma motocicleta Honda Bros 125. Em rondas pelos bairros da cidade a polícia militar localizou a motocicleta e também o condutor Daniel Antunes que estava em sua residência, Mateus Suarez não foi localizado pela guarnição, no entanto, as buscas continuam pela polícia local.

Daniel que ajudou na fuga de Mateus Suarez foi levado até a delegacia de polícia.

Um vídeo que circula em aplicativos de WhatsApp que mostra o exato momento da fuga dos suspeitos já está em posse da polícia civil.