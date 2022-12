A Polícia Civil, por meio de uma ação conjunta da Delegacia de Sorriso (442 km ao norte de Cuiabá) e Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou R$ 15,9 mil, subtraídos de uma vítima do golpe conhecimento como “falso intermediador de vendas” durante a compra de um veículo anunciado pela internet.

As investigações iniciaram após a vítima, de 32 anos, registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Sorriso, relatando que havia sido ludibriada durante a compra de um veículo, sofrendo um prejuízo de R$ 15,9 mil, transferidos via pix.

A transação foi efetuada consistia na compra e venda de um automóvel, modelo VW FOX, 1.6, ano/modelo 2011, avaliado em R$ 33 mil. Segundo as investigações, o verdadeiro dono do veículo, de 34 anos, anunciou a venda do carro pelo Market Place do Facebook e foi procurado por um homem desconhecido que se mostrou interessado, mas disse que o carro era para outra pessoa que não deveria saber o valor do veículo.

Na outra ponta, a vítima, que registrou o boletim de ocorrência, travava a compra do veículo com o golpista, tendo oferecido R$ 15,9 mil à vista mais oito parcelas de R$ 500. Após negociar com as duas vítimas, o golpista conseguiu que o dono do carro e o comprador se encontrassem no Shopping de Sorriso.

Convencido de que estava comprando o carro, o interessado fez a transferência via pix para o golpista. Já o verdadeiro dono do veículo, acreditando que receberia o valor pelo qual o veículo foi anunciado (R$ 33 mil), exigiu para a entrega do automóvel, que o restante do valor fosse depositado.

Mesmo tendo se encontrado anteriormente, o comprador e o vendedor do veículo não conversaram, respeitando todas as orientações do “falso intermediador de vendas”, e somente após os fatos descobriram que haviam caído em um golpe, momento em que procuraram a delegacia.

Após o registro de ocorrência, os investigadores de polícia de Sorriso rapidamente entraram em contato com a equipe da *DRCI, repassando as informações sobre os fatos e os comprovantes bancários do pix realizados pela vítima. Em ação rápida, a equipe da DRCI junto ao setor antifraudes da agência bancária conseguiu bloquear integralmente o valor subtraído da vítima.

A ação conjunta da Polícia Civil trouxe grande alento para a vítima que não acreditava que conseguiria recuperar o valor.