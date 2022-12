Jovem de 20 anos matou seu padrasto a facadas e se entregou à polícia na manhã de sábado (24). Caso foi registrado na cidade de Paranatinga (373 km ao sul de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, o assassinato ocorreu na noite de sexta-feira (23). Na data, por volta das 22h30, a vítima foi morta com duas facadas no pescoço após tentar fazer com que sua esposa parasse de estragar os vidros de seu veículo.

O filho da mulher teria interferido na briga após a vítima tentar conter sua esposa. Neste momento, o jovem foi por trás do padrasto, desferiu as facadas e fugiu do local. Contudo, na madrugada de sábado, o jovem se apresentou à polícia de forma espontânea. Ele afirmou que fugiu por medo de seu padrasto tentar vingar a morte da vítima.

Diante da situação, um boletim de ocorrência foi lavrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.