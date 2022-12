Uma mulher – de identidade não revelada – foi morta com um tiro de "chumbinho", na tarde desta segunda-feira (26), no Bairro Vitória Régia, em Várzea Grande. De acordo com a Polícia Militar, o feminicídio foi cometido pelo marido da vítima, na frente da filha pequena do casal.

Segundo informações preliminares, o homem tentou fugir de bicicleta após o crime, mas o filho mais velho da vítima correu atrás dele, e o atacou com golpes de faca. Testemunhas acionaram uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte da mulher ainda no local do crime.

Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para dar início aos procedimentos de investigação. Já o homem golpeado foi socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. O seu estado de saúde é considerado grave.