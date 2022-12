Três idosos, ainda não identificados, sofreram diversas queimaduras na manhã deste domingo (25), no bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra (252 km de Cuiabá). Segundo informações do site Plantão Tangará, o acidente ocorreu quando eles tentavam acender uma churrasqueira.

Um dos idosos, do sexo masculino, tentou ascender a churrasqueira com gasolina, ocasionando assim o acidente. Em contato com uma das vítimas, foi constatado que o uso de gasolina foi acidental. Em um dos idosos a queimadura chegou ao terceiro grau. Com isso, uma ambulância foi chamada para socorrer as vítimas.

Todos foram encaminhados para UPA de Tangará da Serra, onde receberam os primeiros atendimentos. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos idosos.